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【TSLA】Tesla美股盤前升1.6%　Cathie Wood料Tesla股價2027年見2,000美元　逆市斥逾4000萬美元增持

股市 17:41 2023/04/21

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【TSLA】Cathie Wood料Tesla股價2027年見2,000美元　逆市斥逾4000萬美元增持

Tesla（特斯拉，美：TSLA）首季業績令人失望，季内純利按年倒退24%至25.1億美元，毛利率跌破2成，導致周四股價大跌9.75%，但有「科技女股神」之稱、方舟投資（ARK Invest）創辦人Cathie Wood仍然「無有怕」，選擇逆市加倉。

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Tesla於美股盤前升1.64%，暫報165.65美元

數據顯示，Cathie Wood旗下基金ARK Innovation ETF（美：ARKK）及ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）在周四合共買入約25.6萬股Tesla，按Tesla周四收市價162.99美元計，是次增持涉逾4172.5萬美元。目前ARKK持有超過940萬股Tesla股票，佔其投資組合9.38%。

料Tesla股價2027年見2,000美元

此外，方舟投資在同日發表研究報告，指Tesla在2027年基本目標價為2,000美元，最樂觀目標價為2500美元，即使最悲觀也會見1400美元，主要憧憬其自動駕駛的士（robotaxi）業務是關鍵驅動因素，料屆時佔息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）約45%，佔企業價值約58%。

報告又預期，2027年Tesla電動汽車業務將佔總收入的62%，其次的是自動駕駛的士、儲能和保險業務等，分別佔25%、7%和2%。不過，電動汽車業務的利潤率將遠低於自動駕駛的士業務。

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記者：伍鍵文

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