NASA力撐試射「星艦」爆炸屬可接受進步

馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX周四（20日）試射「星艦」（Starship），但升空僅4分鐘便爆炸。美國太空總署（NASA）則力撐，指今次試射有望帶來更大回報。

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NASA署長納爾遜（Bill Nelson）表示，歷史上每一項偉大成就具備一定程度風險，因為「更大冒險伴隨更大成就」。他期待SpaceX從今次試射獲取經驗，希望往後的試射再有進步。

NASA前高層鄧包徹（Daniel Dumbacher）指出，「星艦」僅飛行數分鐘後爆炸看似失敗，但事實並非如此，稱今次是一次學習經驗。

現任美國航空航天研究所（American Institute of Aeronautics and Astronautics）執行董事鄧包徹坦言，NASA大型項目不可能負擔起如今次「星艦」試射爆炸，因為政府計劃會吸引各方人士關注，類似試驗阻力極大。

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「星艦」原定攀升至更高位置，在夏威夷附近太平洋海域墜落前飛行約90分鐘。今次試射結果亦可能影響NASA計劃，即最快在2025年底安排太空人乘「星艦」完成登月。

紐約時報亦表示，「星艦」試射達成多個重要里程碑，包括安全發射及飛行4分鐘等。而且，即使飛行時間短暫，但已產生大批數據，讓工程師理解「星艦」如何運作。

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責任編輯：吳漢培