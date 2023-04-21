【科技一周回顧】Elon Musk推新AI平台「TruthGPT」　專家籲小心交易盜用ChatGPT帳戶

▲ 近期ChatGPT的私隱問題引起公眾討論，其中意大利已禁止使用ChatGPT，而德國亦正考慮禁止使用。（法新社）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【生成式AI大戰】Elon Musk宣戰！ 推新AI平台「TruthGPT」

曾多次公開批評OpenAI開發人工智能機械人ChatGPT的馬斯克（Elon Musk），繼續維持其「彈出彈入」的本性。近日自爆正另起爐灶，研發名為「TruthGPT」的AI系統。他更強調，自家所研發的TruthGPT將是一款能夠理解宇宙的AI，並不會消滅人類。

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2/【網絡安全】ChatGPT付費帳戶需求增 專家籲小心交易盜用帳戶

近期ChatGPT的私隱問題引起公眾討論，其中意大利已禁止使用ChatGPT，而德國亦正考慮禁止使用。網安研究機構Check Point Research（CPR）表示，這些變化將使全球盜用ChatGPT帳戶的需求增加，特別是付費帳戶。

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3/【Adobe AI】Firefly擴展至Creative Cloud 藉文字指令數分鐘生成字幕

Adobe生成式人工智能（AI）模型集Firefly在「Adobe Summit 2023」首次亮相，現正處於測試階段。Adobe近日分享了Firefly擴展至影片及音訊應用程式Creative Cloud的初步構思，包括：透過文字指令改變影片場景顏色、生成無版權稅的定制音樂，以及使用AI分析劇本等功能。

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責任編輯：陳卓賢

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