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【醫療科技】港企倡採用AI監測設備　減低醫院意外事故

科技 17:00 2023/04/21

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若以AI視像系統監測手術室內設備，系統能以圖像辨識技術並以AI運算和作對比，因此能隨時檢視出物件（如螺絲）的不正常狀態，及時發出警告。

本港近期發生多宗醫院意外事故，例如在博愛醫院及東區醫院等，出現石屎掉落、燈罩脫落、病房滲水等情況。本地創科企業Compathnion行政總裁陳智銓認為，利用人工智能（AI）監測醫院設備，將有助避免同類事件發生。

【AI廣告】Google藉AI生成複雜廣告內容　助客戶實現銷售目標

陳智銓舉例指，若以AI視像系統監測手術室內設備，系統能以圖像辨識技術並以AI運算和作對比，因此能隨時檢視出物件（如螺絲）的不正常狀態，及時發出警告。

智慧醫院需整合性   實現高效率運作

雖然現時已有不少醫院投放資源提升設備及使用智能科技，如開發手機應用程式，幫助醫生遙距診症，及遙距追蹤患者健康數據等，但陳智銓表示，建立智慧醫院需要更強的整合，才可真正體現智能化帶來的高效率運作。

Compathnion就整合一套AI生成決策平台「LIFE」，將AI、IoT、PNT及大數據實時結合，快速執行分析，以向有關單位提供即時的對應方案。

【網絡安全】ChatGPT付費帳戶需求增　專家籲小心交易盜用帳戶

他解釋，醫院可利用該平台系統，在所有醫療設備加入RFID標籤，讓醫院的大小數據都能有系統及完整地收集並分析，如當檢視出物件不正常狀態時會發出警號，即時指示相關單位的工作人員對該位置檢視醫療設備，以作出相應的維修安排。

責任編輯：陳卓賢

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