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【Vivo摺機】Vivo推X Flip、X Fold2　售價6,800港元起

科技 16:00 2023/04/21

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Vivo X Flip使用 6.8 吋的可摺疊OLED 屏幕，支援120Hz屏幕更新率，採用高通Snapdragon 8+ Gen 1芯片。（Vivo）

相比Samsung（三星）和Oppo，Vivo是較晚進入摺機市場，日前Vivo就一口氣發布X Flip及X Fold2兩部新款摺機，前者是該公司首次推出的掌心摺疊機款，售價5,999人民幣（約6,800港元）起；後者則是首款搭載高通驍龍（Snapdragon）8 Gen 2芯片的摺機，售價8,999港元（約10,200港元）起。

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Vivo X Flip使用 6.8 吋的可摺疊OLED 屏幕，支援120Hz屏幕更新率，採用高通Snapdragon 8+ Gen 1芯片，並配有44W有線充電的4,400mAh 電池。機身重量為198克，展開跟闔上狀態的厚度，分別至7.75毫米和16.62毫米。

鏡頭方面，則採用5,000萬像素IMX866主鏡頭和1,200萬像素IMX663廣角鏡頭，前置則有3,200萬像素自拍鏡頭。

X Flip共有黑、金、紫三種配色，分256GB和512GB版本，對應價格分別為5,999人民幣（約6,800港元）和6,699人民幣（約7,600港元），即日起在內地預售。

搭載自研V2影像芯片

至於Vivo X Fold2的內外屏幕，均選用 120Hz Samsung E6 AMOLED面板，其開、闔狀態下的厚度分別為6.4毫米及12.9毫米，重量約278克。除搭載驍龍 8 Gen 2芯片外，還加入自研的 V2影像芯片、LPDDR5X RAM及UFS 4.0儲存。

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主鏡頭則有5,000萬像素，採用Vivo和Sony研發的VCS仿生光譜技術，可使噪點降低20%，色彩還原能力增加15%。

X Fold2共有紅、藍、黑三色可供選擇，分為256GB和512GB版本，對應售價分別是8,999人民幣（約10,200港元）和9,999人民幣（約11,400港元），同樣即日起在內地預售。

責任編輯：陳卓賢

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