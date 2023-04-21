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【環保機遇】碧瑤研碳信用額　推智能回收機

商業 14:12 2023/04/21

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碧瑤綠色集團有限公司3月尾發表全年業績顯示，2022年集團獲得共30.8億港元新合約，手頭合約激增約67.3%至約35.9億港元，創歷史新高，淨利潤激增3.2倍。集團行政總裁吳玉群（Phyllis）不諱言，3年疫情為他們帶來生意增長，未來更會將業務數碼化、科技化，除推出智能回收機之外，出售碳信用額亦是研發目標之一。

【世界地球日】港人日益接受可持續購物模式　Carousell數據：長者最愛二手交易

現時碧瑤共有5大業務板塊，包括清潔服務、蟲害管理、園藝綠化、廢物收集、回收及循環再造，疫情之下，集團整體生意額增長了28.3%，當中清潔、蟲害、廢物處理及回收都錄得雙位數字百份比增長（見表）。

由清潔行業生出金蛋，一切由一份標書開始，「我們有7兄弟姊妹，小時候開始，父母已從事清潔服務，我由8歲起幫手，因為排行最細，故做比較輕鬆的倒垃圾、清潔、吸塵，至於粗重的洗地工作就留了給哥哥姐姐。」從小接觸清潔行業，Phyllis表示從不抗拒，甚至對業務生出感情。後來政府將清潔服務外判，2哥（即現任集團主席吳永康）大學畢業，寫了一份詳盡的計劃書投標，一家人的命運從此改寫。

第一個投到的項目是為公廁清潔、消毒，「如果請不到人，我們都要自己做」，後來政府認為外判可行，更多部門將服務外判，包括清潔、園藝等等，1980年創立的碧瑤，憑經驗獲得更多中標機會，並在2014年於香港主板上市。

現時碧瑤共有5大業務板塊，包括清潔服務、蟲害管理、園藝綠化、廢物收集、回收及循環再造。（照片由受訪者提供）

厭惡性行業請人難

疫情3年，Phyllis坦言他們並非首當其衝的行業，相反是處理醫療廢物、進行蟲害管理及清毒等，都有幫助提升生意。「我們最大的困難是請人」，清潔和園藝等都是人力密集的工作，工作辛勞，且厭惡性高，沒多少人肯入行，行業亦有老化趨勢，「就算請到人都未必做得長久，前線員工對薪酬非常敏感，只差100元他們就會過檔。」

為了留住員工，碧瑤加強了培訓工作，「例如是教導安全和清潔技術，讓員工工作時更得心應手，減少受傷機會」，同時採用更好的清潔工具，「簡單如一塊毛巾，我們使用微纖毛巾，抹一次就有清潔效能，減低工作量」。碧瑤也是賞罰分明，設立了最佳員工獎，並會在節日派發水果，讓員工得到肯定，「我們的方法十分奏效，流失率比同類型公司低」。

清潔工作十分辛勞，厭惡性高，沒多少人肯入行。（照片由受訪者提供）

職安部保工友安全

說到安全問題，碧瑤還有更多考慮，「我們有幾千個前線同事需要在室外工作，日曬雨淋，體力勞動，再加上很多都已年長，知識水平相對較低，公司都不想他們受傷或勞損」，所以集團特別設立了職業安全健康部門，讓同事到前線講解，提升工友的安全意識，保護自己，「做好安全系統也是成本控制的一種，因為員工受傷我們要負責之餘，更會少了工友工作，須另外聘請替工。」Phyllis稱，防患於未然才是上策。

此外，管理車隊也是一大挑戰，現時碧瑤共有500輛不同汽車，包括輕型及中型貨車、壓縮垃圾車、洗地車、夾車和鈎車等，經常需要維修保養，維持狀態，所以集團現時有約10位汽車維修人員，確保維修質素和汽車安全之外，亦可以減低用油量，控制成本。

現時碧瑤共有500輛不同汽車，經常需要維修保養，維持狀態。（照片由受訪者提供）

綠色科技智能回收

說到未來，碧瑤還有很多發展藍圖，Phyllis強調須數碼化、科技化，碧瑤策略及投資總監周榆桐（Ron）表示，在廢物回收方面，他們亦運用了綠色科技，「傳統的三色回收桶有兩個問題，首先是沒有鼓勵市民進行回收，第二是如果有人將垃圾胡亂投放，就會造成污染，令整桶物品不能回收」。

有見及此，碧瑤將回收桶轉化為智能回收機，採用會員制，市民可以在回收時儲分，然後憑分換領即食麵、飲品或環保袋等，「透過物聯網及無線技術，智能回收機盛滿時便會通知我們，即時進行回收，解決過早收集浪費物流成本，以及太遲收集造成的環境滋擾問題。」大數據還可以幫助政府制定制略，將資源分配在合適的時間及地點進行回收。

由於碧瑤有不少園藝及回收項目，所以亦正在研究未來出售碳信用額，「香港市場才剛開始，仍未『殺到埋身』，我們將會留意發展情況，相信有很大空間。」

【消費券2023】消費券發放首日Klook人均消費增7成

本報記者：歐陽佩

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【ET贏商有計】小本經營至上市公司　碧瑤攻碳信用額業務
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