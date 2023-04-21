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【專訪】AGBA冼健岷：內地客赴港投保增　收入佔比重返疫前

股市 14:45 2023/04/21

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【專訪】AGBA冼健岷：內地客赴港投保增　收入佔比重返疫前

中港兩地全面復常，內地赴港投保規模大增，金融超市匯邦集團（AGBA Group；美：AGBA）旗下FOCUS富康行政總裁冼健岷表示，今年1、2月收入按月有明顯的增幅，內地佔總收入比例亦恢復至疫情前水平，形容「通關對公司影響正面」。

提升IANG財務顧問佔比

冼健岷接受本報專訪時表示，國內收入一直佔總收比例不大，僅約2至3成，所以「封關」三年以來，公司收入並未受嚴重影響，反而可以更專心發展本地市場，形容疫情期間「打好了香港市場的根基」。

中港現時恢復往來後，冼健岷指，富康會並行發展本地及內地市場，已針對內地訪客業務，檢視其業務流程和人手配置，當中包括今年目標招募100至200名非本地畢業生（IANG）的財務顧問，冀比例可提升至15至20%，直言「今年（在招聘上）會進取」。

憧憬跨境保險通  大灣區市場大

港府此前表示，短期內爭取在南沙、前海等成立保險售後服務中心，冼健岷指，大灣區市場龐大，加上今年有更多港人移居大灣區，「跨境保險通」倘成事，將會為業界帶來龐大的商機，惟他希望最終不要「只聽樓梯響」。

市面上有眾多保險公司，被問及何以維持競爭優勢，冼健岷表示，有別於「保險代理」從屬一間保險公司，匯邦的定位為金融超市，其角色是為客戶匹配合適產品，與險企並無隸屬關係。目前，與逾50間供應商合作，其「貨架」提供超過2,000種財富管理產品及服務，包括1,000款保險及強積金產品。

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