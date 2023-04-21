▲ 【周焯華案件】前德晉主席、安以軒老公陳榮煉涉澳門不法經營賭博案判囚14年

澳門初級法院今日宣判德晉貴賓會涉不法賭博案，澳門勵駿 （01680） 大股東、德晉集團前主席、台灣女星安以軒丈夫陳榮煉遭判處合共34項罪名成立，監禁14年。

澳門電台報道，陳榮煉被控涉不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等合共83項罪名，最終法院以連續犯的方式計算詐騙罪至七項，以及以貴賓廳數目計算賭底面場所後，判處陳榮煉合共34項罪名成立，監禁14年；其中單一項黑社會罪判刑10年。

報道指，案件共有9名被告，今日仍只有被羈押的陳榮煉出庭，他全程表現冷靜。至於其他被告，王佩琼、張秀碧、廖永亨、李達泉均分別合共被判刑10年、10年、11年、7年。第五嫌犯陳錦志、第七嫌犯蔡偉振、第八嫌犯李滿星及第九嫌犯譚桂嫦，基於證據不充分，全部罪名不成立。

陳榮煉等人有20日時間提出上訴，陳在判決未確定時維持羈押。其代表律師梁瀚民表示，仍要研究判詞，以及和當事人溝通，未有透露會否上訴。

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編輯：姚卓然