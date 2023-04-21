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BuzzFeed將關閉新聞部 料裁員約180人

環球社會熱點 13:44 2023/04/21

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美國網絡新聞媒體公司BuzzFeed 雖然屢獲殊榮，但創辦人Jonah Peretti周四（20日）表示，公司未能向BuzzFeed新聞部繼續提供資金，並指公司未來會將新聞工作重點放在《赫芬頓郵報》（HuffPost），將裁員15%，即約裁員180人。首席收益總監Edgar Hernandez和首席營運總監Christian Baesler將離職。

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BuzzFeed首席收益總監Edgar Hernandez和首席營運總監Christian Baesler將離職。Jonah Peretti表示，受疫情、股市表現、經濟不景氣、網絡廣告數目放緩，及觀眾閱讀習慣改變打擊，指高質量的網絡新聞未能發展出可持續的商業模式。

Jonah Peretti亦指自己非常喜歡新聞部的工作及使命，過去曾經因此決定加大投資。他更指如今已慢慢接受，大型平台難再為專為社交媒體而設的優質免費新聞，提供所需的財務等方面支持。

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BuzzFeed在2010年代初期成立，公司為發展原創新聞報道，在世界各地僱用數百名記者，相信此舉會吸引更高質的廣告商。Jonah Peretti表示，很遺憾未令公司達到更高的盈利標準，但指已盡一切努力節約成本，如關閉實體辦公室等，務求盡可能保留更多工作崗位。

另外，《華爾街日報》引述消息人士指，美媒《Vice》最近數月亦一直尋求出售旗下新聞業務，若未來數周內未能售出，則會關閉旨在針對全球民眾的數碼媒體《Vice World News》。消息人士更指，《Vice World News》去年佔Vice新聞部門大部分收入。

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責任編輯：李俊儀

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