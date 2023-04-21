【英國王室】卡米拉兒子開腔護母 「為愛嫁查理斯」

英國王后卡米拉（Queen Consort, Camilla）的兒子﹑食評家鮑爾斯（TomParker Bowles）近日罕有回應關於母親的傳聞，堅稱她是為愛下嫁英王查理斯（King Charles III）。鮑爾斯亦大讚繼父，為人十分有遠見。

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少有公開談及母親的鮑爾斯日前在播客（Podcast）節目中表示，即使卡米拉成為王后仍是他的母親，強調卡米拉不過是下嫁自己所愛之人，他亦不在乎外界輿論。

鮑爾斯言論明顯反擊哈里王子（Prince Harry），後者曾在自傳及訪問中批評卡米拉，指控她犧牲自己及妻子梅根（Meghan Markle）挽回名聲，甚至形容對方「危險」及如同惡人。

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鮑爾斯亦有讚揚繼父，指查理斯為人友善及有智慧，十分注重自己的身份，不論是身為英國國王或王儲。他亦稱讚查理斯在可持續性發及食物安全問題上獨具慧眼，想法超越時代。

不過，鮑爾斯表明即使繼父及母親貴為英國國王及王后，他的生活不會改變，甚至堅拒受封爵位。同時他亦捍衛反王室人士，指英國是自由國家，民眾可以自由發表不同意見。

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責任編輯：吳漢培