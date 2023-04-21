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【券商點睇】降本增效加大業績彈性 海底撈目標價獲上調至25.5元

股樓投資 13:00 2023/04/21

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安信國際指出，海底撈（06862）及時降本增效，對財務數據產生了明顯的效果。去年公司毛利率58.4%，按年上升2.1個百分點，職工薪酬佔收入比重下降了3.2個百分點，租金相關的費用佔比下降0.3個百分點，其他折舊攤銷佔比微降0.1個百分點。在盈虧點顯著下降的背景下，公司有望恢復開店。

【同場加映】溫股知新：內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

雖然去年翻枱率仍然處於較低水平，但由於門店降本增效，盈利情況有所改善。海底撈在港澳台地區的表現亮眼，去年翻枱率達到3.5次，相比2021年增長了16.7%。由於這些地區較早放開疫情管控，居民消費意願相對較高。從同店銷售增速來看，內地餐廳同店下滑15.8%，港澳台同店增長20%。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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今年以來，餐廳表現有明顯回暖。公司披露1月翻枱率恢復至去年同期水平，2月環比表現持平，3月環比略有下降，一綫城市的表現較三綫更好。海底撈在餐飲中屬於中高端消費，受到消費能力的制約較大，意味著它的最大增速將體現在經濟進一步恢復的過程中。隨着經濟恢復，消費意願回升，該行認為公司業績將呈現比較大的彈性，維持「買入」評級，上調目標價至25.5元。

【同場加映】青姐話：輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

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責任編輯：林衛

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港股 同店銷售 目標價 買入 海底撈（06862） 中國

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