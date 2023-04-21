【券商點睇】3、4月銷售與折扣呈大幅改善 李寧Q2基數低有望進一步加速

招銀國際指出，李寧（02331）在3、4月期間，零售銷售增長和零售折扣呈顯著改善，更確信今年第二季，以至下半年將會好轉。李寧第一季銷售錄得中單位數增長，輕微超出該行預期，主要因自3月以來綫下銷售強勁及綫上銷售好轉。而綫下直銷錄得中雙位數增長，亦優於批發銷售的中單位數增長。

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該行直言對李寧前景樂觀，因去庫存過程快將結束，令批發增長可能進一步加速；受第一季的情緒及銷售支持，今年第四季訂貨會訂單預計比第三季更強等。此外，該行預期公司今年利潤率可能進一步擴張，因今年4月以來的折扣率已改善，以及自3月錄得同店銷售增長。

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招銀國際表示，李寧最困難的時間應該已過去，維持「買入」評級，又上調其目標價至66.72元，相當於2023年預測市盈率33倍，略高於5年平均值的32倍。同時，預期公司2022至2025年淨利潤的複合年增長率可達19%。

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責任編輯：林衛