【券商點睇】客流恢復速度全國領先 美蘭空港被低估 維持買入評級

據國海證券報告，美蘭空港（00357）客流恢復速度全國領先。根據航班管家數據，截至4月14日，年初以來美蘭機場累計旅客吞吐量已超過2019年同期的九成，其中第二季以來旅客吞吐量超過了2019年同期水平。伴隨客流持續修復，公司基本面將在2023年迎來拐點。

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另一方面，公司長期成長邏輯清晰，二期順利投產後，美蘭空港正式邁入「雙航站樓+雙跑道」運營時代，產能上限已經打開。中性預期下，2025年機場旅客吞吐量將達到約3,500萬人次、免稅銷售額約為86億元人民幣，假設T1扣點率屆時提升至25%，則當年可實現免稅租金收入16.4億元人民幣，對應當前市值股價仍然處於大幅低估。

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除了基本面拐點外，海南省國資委控股的海南機場實業投資有限公司成為母公司第一大股東，多年來在港股市場壓制公司估值的問題不復存在，公司估值定價層面也將有望迎來拐點。該行認為，雖然公司短期業績受到影響，但未來廣闊成長空間沒有改變，當前價值被持續低估，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛