【業績｜內房股】中國海外宏洋首季經營溢利升35%　股價半日無升跌

▲ 【業績｜內房股】中國海外宏洋首季經營溢利升35%

中國海外宏洋 （00081） 今年首季營業額約為90.9億元（人民幣‧下同），按年增長 32.8%，經營溢利約為12.3億元，按年增長34.9%。

中國海外宏洋周五（21日）半日無升跌，報4.52港元。

中國海外宏洋共錄得合約銷售額約為135億元，涉及銷售面積約為115.5萬平方米，分別按年上升 47.4%及 35.4%。除此之外，季內，累計認購而有待簽訂買賣合同總額約為11.8億元，涉及面積約為84,800平方米。公司指，所有發展中項目之進度良好，大致上與工程計劃相符。

另外，季內，公司無新增土地儲備。中海宏洋系列公司持有位於中國可建樓面面積共約為2370萬平方米 ，其中，包括由聯營公司及合營公司持有，公司應佔權益之樓面面積約為2010萬平方米之土地儲備。

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編輯：姚卓然