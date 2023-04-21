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【大股東減持】津上機床中國 午後跌逾2%　控股股東減持5.9%股份　改善股份流通情況

股市 13:13 2023/04/21

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【大股東減持】津上精密機床控股股東減持5.9%股份　改善流通情況

津上機床中國 （01651） 公布，控股股東日本津上擬出售合共2247萬股公司股份，佔發行股本約5.9%。倘出售事項完成，日本津上的持股將由約70.9%，減少至約65%，仍為公司的控股股東。

津上機床中國中午收報7.97元，跌2.09%，午後跌2.5%，報7.94元。

公司表示，日本津上知悉市場預期，希望能通過釋放其所持股份，以改善股份的流通情況。因此，日本津上決定通過進行出售事項，積極回應有關市場預期。。董事會歡迎日本津上的決定。

公司又指，出售事項不會對公司的營運造成任何重大不利影響。

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【業績】津上機床中國：5G建設推動3C業務收入　冀下半年汽車業務銷售有更多貢獻　

記者：伍鍵文

港股 津上機床中國（01651）
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