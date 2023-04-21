  • 25°C
香港時間 : 2023421日 (週五) 14:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞洲高收益債券逐增復原力

股市 12:43 2023/04/21

分享：

分享：

亞洲高收益債券過往兩年表現遜色，現時風險回報機會見吸引。除了受惠亞洲地區強勁的經濟因素，亞洲高收益債券具備優於環球同類債券的多項主要優勢，存續期向來較短及到期孳息率較高，能夠在利率長時間偏高的環境下表現出色。

現時，與美國和新興市場高收益債券比較，亞洲高收益債券的存續期較短。此外，由於自2011年以來，亞洲的平均債券孳息率最高，因此亞洲高收益債券可望為投資者提供較高的息差收益。

這些特點使亞洲高收益債券的整體吸引力更佳，因此環顧過去17個曆年（2006年至2022年），其中10個曆年表現皆領先區內投資級別債券。在現時美息波動的市況下，亞洲高收益債券別具優勢，因為信貸息差變動，對該資產類別的影響更甚於利率，換言之，亞洲高收益債券與10年期美國國庫債券的相關性相對較低。

在動盪的2022年，亞洲高收益信貸錄得十多年來最高的違約率，然而，預測2023年的違約率將大幅下降至4.1%，主要由於區內市場的整體經濟穩健，以及中國房地產業獲政策支持並有所改善。

此外，亞洲高收益債券的投資範疇日漸多元化，而且集中度較低，這個情況在主要信貸指數剔除部份中國內房企業後尤其明顯。

亞洲市場不同的經濟模型帶來不斷轉變的發債環境及日漸多元化的借款人，使新興市場債券別樹一幟。亞洲主要由較依賴製造業和出口的經濟體組成，在東北亞尤其如此。然而，亞洲亦擁有天然資源豐富和本土消費強勁如印尼，以及專注服務出口如印度的市場，而印度亦正迅速擴大其製造能力。

【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

撰文 : Murray Collis 宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品首席投資總監

欄名 : 基金卓見

最新專欄文章 更多

優先證券具備靈活性 有助駕馭銀行業危機引發的波動市
2023/04/07
優先證券具備靈活性 有助駕馭銀行業危機引發的波動市
歐美銀行業隱憂 亞洲可否成功抵禦？
2023/03/24
歐美銀行業隱憂 亞洲可否成功抵禦？
亞洲市場的董事會是否夠性別多元化？
2023/03/10
亞洲市場的董事會是否夠性別多元化？
宏觀經濟復甦 中國房地產信貸望追落後
2023/02/24
宏觀經濟復甦 中國房地產信貸望追落後
亞太區經濟復常 帶動亞太房託入市氣氛
2023/02/10
亞太區經濟復常 帶動亞太房託入市氣氛
債券 貨幣政策 經濟 亞洲市場 亞洲
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜內房股】中國海外宏洋首季經營溢利升35%　股價半日無升跌

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介華潤醫療、中航科工　並分析受壓股海底撈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HKBN】中移動據報否認有意競購香港寬頻　後者現跌2.7%（第二版）
【HKBN】中移動據報否認有意競購香港寬頻　後者現跌2.7%（第二版）
壽康集團早洩治療中國三期臨床試驗顯示患者耐受性良好
壽康集團早洩治療中國三期臨床試驗顯示患者耐受性良好
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌10點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌10點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【美國經濟數據】美國上周首領失業救濟金人數升至24.5萬　多過市場預期
【美國經濟數據】美國上周首領失業救濟金人數升至24.5萬　多過市場預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款