亞洲高收益債券逐增復原力

亞洲高收益債券過往兩年表現遜色，現時風險回報機會見吸引。除了受惠亞洲地區強勁的經濟因素，亞洲高收益債券具備優於環球同類債券的多項主要優勢，存續期向來較短及到期孳息率較高，能夠在利率長時間偏高的環境下表現出色。

現時，與美國和新興市場高收益債券比較，亞洲高收益債券的存續期較短。此外，由於自2011年以來，亞洲的平均債券孳息率最高，因此亞洲高收益債券可望為投資者提供較高的息差收益。

這些特點使亞洲高收益債券的整體吸引力更佳，因此環顧過去17個曆年（2006年至2022年），其中10個曆年表現皆領先區內投資級別債券。在現時美息波動的市況下，亞洲高收益債券別具優勢，因為信貸息差變動，對該資產類別的影響更甚於利率，換言之，亞洲高收益債券與10年期美國國庫債券的相關性相對較低。

在動盪的2022年，亞洲高收益信貸錄得十多年來最高的違約率，然而，預測2023年的違約率將大幅下降至4.1%，主要由於區內市場的整體經濟穩健，以及中國房地產業獲政策支持並有所改善。

此外，亞洲高收益債券的投資範疇日漸多元化，而且集中度較低，這個情況在主要信貸指數剔除部份中國內房企業後尤其明顯。

亞洲市場不同的經濟模型帶來不斷轉變的發債環境及日漸多元化的借款人，使新興市場債券別樹一幟。亞洲主要由較依賴製造業和出口的經濟體組成，在東北亞尤其如此。然而，亞洲亦擁有天然資源豐富和本土消費強勁如印尼，以及專注服務出口如印度的市場，而印度亦正迅速擴大其製造能力。

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