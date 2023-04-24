蓄勢待發的虛擬資產ETF？

Web 3.0（第三代互聯網）時代來臨帶動了虛擬資產生態圈的形成，這類資產涵蓋建基於分佈式賬本技術（Distributed Ledger Technology）的數碼資產，為市場帶來更多分散投資及捕捉潛在回報的新機遇。想知道虛擬資產市場近年的增長如何，以及這項另類投資的特點和注意事項有哪些？香港交易所最新刊發的虛擬資產ETF研究報告簡單概括了上述內容。

虛擬資產市場十年間迅速增長

全球虛擬資產市場主要以加密貨幣為主，其規模在過去十年迅速增長，資產總市值從2013年的103億美元飆升至2023年1月接近1.1萬億美元，佔紐約證券交易所及納斯達克證券交易所上市證券市值總和約2%。

過去十年，全球加密貨幣的數量從2013年4月的7種，增加至2023年1月的22,375種，其成交金額亦錄得顯著上升，在2019年至2022年間，加密貨幣成交額大幅增加105%至480億美元。在2022年，加密貨幣的平均每日成交額，佔紐約證券交易所和納斯達克證券交易所的股票市場平均每日成交額總和約21%。

虛擬資產作為另類投資

虛擬資產的回報與波幅表現與傳統金融資產截然不同。歷史數據顯示個別虛擬資產的價格回報及波幅均明顯高於傳統金融資產，在2014年至2022年間，比特幣的三年期回報率介乎19.5%至647%，而其三年期年度化價格波幅則介乎22.9%至185.9%；相比之下，標普500指數在同期的三年期回報率介乎21.1%至44.3%，年度化價格波幅則介乎12.8%至25.4%。

另外，從2015年到2022年1月期間，虛擬資產的回報與其他主要資產類別表現的平均相關系數為0.15%，是不同資產類別之中最低（不包括美國短期利率）。因此，虛擬資產或可成為分散投資及捕捉潛在回報的工具。

透過ETF投資虛擬資產

虛擬資產的投資渠道可分為直接及間接。直接投資虛擬資產所涉及的金融服務及「錢包」一般不受監管，流動性普遍偏低，而且需要較高交易費用。相反，通過ETF及互惠基金（mutual fund）等傳統金融產品間接投資虛擬資產，可讓投資者受成熟監管制度的保障。

在間接投資工具中，ETF每日公開持股狀況，而且較沒有上市的基金具有更高流動性和透明度。隨著虛擬資產ETF的種類和數目逐漸增加，覆蓋更廣泛的虛擬資產類型，投資者可透過ETF便捷地構建多元化、與其風險胃納相符的虛擬資產組合。

ETF為投資者提供低成本、透明度高，以及受監管的虛擬資產投資渠道。亞洲首批虛擬資產 ETF已在香港上市，包括兩隻比特幣期貨ETF及一隻以太幣期貨ETF（截至2023年3月底）。香港憑藉穩健的市場監管制度及國際金融中心的地位，預期將成為投資者捕捉虛擬資產增長機遇的投資地。

投資者在作出任何投資決定之前，應仔細了解產品及考慮當中的風險。

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