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【業績｜基建股】中國建築國際首季盈利升17%　股價半日升近2%

股市 12:24 2023/04/21

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【業績｜基建股】中國建築國際首季盈利升17%　

中國建築國際 （03311） 今年首季營業額為216.4億元，按年升24.9%，經營溢利及應佔合營企業盈利為33.98億元，按年升17%。中國建築半日升1.7%，報9.56元。

截至3月底，集團累計新簽合約額約為472.3億元，未完合約額約為3,184.6億元。

今年首季，集團獲得主要新增合約包括：

  • 九龍聖母醫院重建項目（集團應佔合約額約為35.8億元）；
  • 九龍宏照道一期公屋項目（集團應佔合約額約為20.1億元）；
  • 浙江省溫州鹿城區未來科技島安置房項目（集團應佔合約額約為24.0億元）；
  • 廣東省廣州白雲區龍歸陶瓷城安置房項目（集團應佔合約額約為52.3億元）。

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編輯：姚卓然

港股 中國建築（03311） 基建股 基建
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