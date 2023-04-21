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【TSM】高盛：半導體行業庫存調整周期料持續多一至兩季　微升台積電TSMC目標價

股市 12:16 2023/04/21

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【TSM】高盛：半導體行業庫存調整周期料持續多一至兩季　微升台積電TSMC目標價

高盛表示，台積電TSMC（美：TSM）首季業績較該行預期強勁，主要由於成本及開支控制得宜，導致毛利率上升有關，而台積電管理層下調2023年收入目標，亦與該行預期一致。「基於個人電腦及智能手機消費者需求復甦力度仍疲弱，企業對於增加庫存持保守態度，預期半導體行業整體庫存調整周期將持續多一至兩季。」

台積電管理層調整今年收入預測，由原本預期溫和上升，調整為收入出現低至中單位數下跌，反映台積電看到上半年半導體庫存調整幅度較預期更加緩慢，預期半導體行業的庫存，要到第三季才會回到更健康的水平。

AI具體收入貢獻要待2025年後

高盛指，台積電管理層指有留意市場對人工智能的需求不斷增加，但目前要就半導體增長對台積電的影響提供量化數字仍屬言之尚早。不過，台積電管理層稱，隨未來更多相關的程式應用AI，該行相信由ChatGPT帶動的新AI需求，長遠或會計入其收入的複合年均增長率15%至20%之中，但AI帶來的具體收入貢獻，則預期要到2025年後才看到，因先進加工產品開發的時間一般較長。

高盛將台積電今年收入預測略為調高0.6個百分點，預期下跌7.3%，明年收入則反彈至增長28.1%，目標價略為調升0.5%至633新台幣，對台積電長遠前景仍持樂觀態度。

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編輯：陳韻妍

 

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