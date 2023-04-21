▲ 【內房危機】前首富王健林旗下萬達集團債價暴跌 成中國信用市場最新擔憂

億萬富豪王健林旗下大連萬達集團的美元債券在發行短短幾個月後即跌向不良水平，加上萬達商管上市事宜未有定案，成為中國信用市場上最新的擔憂。

彭博整理的數據顯示，Wanda Properties Global Co.發行的兩支票據的殖利率已升至25%以上，較年初發行時的水平飆升逾一倍。按照這樣的二級市場殖利率水平，借款人很難籌集到新的資金。

同時，萬達2021年首次提出申請的萬達商管上市事宜正面臨不確定性。目前這宗交易的第三次申請將於下周到期。今年3月，中國證券監管機構曾發函詢問上市延遲對萬達償債能力的影響。信中提到，若萬達商管不能於2023年底成功上市，萬達商管須向上市前投資者支付約300億元人民幣股權回購款。

13億美元離岸債恐提前償還

Debtwire本周報導稱，如果萬達商管5月底前無法完成上市，那麼萬達3筆總計13億美元離岸貸款的貸方可以要求提前全額償還。

根據彭博整理的數據，包括回售選擇權在內，萬達及其子公司今年餘下時間可能需要支付相當於19億美元的貸款和公共債券本金及利息。

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編輯：姚卓然





