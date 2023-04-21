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【TSLA】Tesla美國Model X和Model S調頭加價　似與平價車款減價策略不同

股市 13:09 2023/04/21

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【TSLA】Tesla美國上調Model X和Model S售價

Tesla（特斯拉，美：TSLA）價格近期頗為浮動，Tesla官網顯示，公司上調旗下高端車款Model X及Model S系列在美國市場的售價，但價格仍然低於3月價格。這與本周財報前Model 3及Model Y減價的取態不同，未知是否用作區分高端車款與平價車款的策略。

從Tesla官網顯示可見，Model S和Model X所有版本起售價上調2,500美元，漲幅約為2%至3%。當中，Model X基礎款售價上調至97,490美元，Model X Plaid高性能版售價上調至107,490美元。預計交付時間介乎4至5月。

至於Model S基礎款售價上調至87,490美元，Model S Plaid高性能版售價上調至107,490美元。預計交付時間為4月。

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記者：伍鍵文

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 汽車 美國
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