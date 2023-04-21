【TSLA】Tesla美國Model X和Model S調頭加價　似與平價車款減價策略不同

▲ 【TSLA】Tesla美國上調Model X和Model S售價

Tesla（特斯拉，美：TSLA）價格近期頗為浮動，Tesla官網顯示，公司上調旗下高端車款Model X及Model S系列在美國市場的售價，但價格仍然低於3月價格。這與本周財報前Model 3及Model Y減價的取態不同，未知是否用作區分高端車款與平價車款的策略。

從Tesla官網顯示可見，Model S和Model X所有版本起售價上調2,500美元，漲幅約為2%至3%。當中，Model X基礎款售價上調至97,490美元，Model X Plaid高性能版售價上調至107,490美元。預計交付時間介乎4至5月。

至於Model S基礎款售價上調至87,490美元，Model S Plaid高性能版售價上調至107,490美元。預計交付時間為4月。

更多美股新聞

相關文章：

【TSLA減價】Tesla調低美國Model S及Model X售價 Model X入場門檻不足10萬美元 開市跌近1%

【TSLA】Tesla股價插水兼SpaceX火箭爆炸 馬斯克身家一夜間蒸發983億元

【TSLA】Tesla美國一周後再下調3款車型售價 減價介乎7%至9%左右

【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

記者：伍鍵文