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【大行點睇】時富：領展供股後狀況樂觀 海外購併添動力 股價上升空間逾2成

股樓投資 12:23 2023/04/21

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上月底，領展房產基金（00823）完成近年來最大規模的供股活動，共集資約188億港元。時富資產管理董事總經理黃偉棠發表報告指，供股情況十分理想，機構投資者全力參與，股價受壓並不嚴重。中長綫而言，領展近年積極海外收購資產，海外資產佔比提升至11%，現時券商平均目標價為63.2元，較現價有超過2成上升空間。

報告指出，供股價跟當時市場股價約有29.6%折讓，若以2022年9月財務報表上每股80.86港元的(Net Asset Value)淨資產價值計算，折扣高達45.3%。

雖然在整個供股流程中市場上出現了不同的聲音，但投資者現更應向前看，關注公司的整個業務情況。供股前領展的市淨率在0.73至0.76倍之間徘徊，若以這數據來評估現今的領展表現，其價格應該最基本在55港元至57.4港元之間。同時，由於公司現金流和債務比率都較以前好，預期其估值應該比早前更高。

延伸閱讀：【第2季部署】花旗把恒指24000點目標延後3個月  另推薦6隻中資股【見下頁

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從交易角度分析，若然投資者不喜歡供股情況或公司前景，理應在供股期間賣掉股權，甚至可以做短期沽空行動。但從結果來看，整個供股情況十分理想，機構投資者亦全力參與，所以在股票買賣層面上，股票受沽壓的情況不是太嚴重，目前狀況應該比較樂觀。

黃偉棠認為，近期領展開始涉足國際性併購項目，並獲得市場高度評價，對公司股票上升潛力有一定幫助。上月底，公司完成了收購兩個新加坡的零售物業，總值為21.6億新加坡元，由於這次收購是與另一家策略性合作夥伴合作，因此只需使用較少的財務資產進行，有利於公司往後發展及優化公司資源架構。這個項目能為公司每年帶來超過1億新加坡元的淨收入，因此在帳面上可產生約5%的年回報。

另外，管理層亦在電話會議上提到，通過這項策略性投資，公司的債務總資產比率(Debt to Asset Ratio)將由30%降至27%，有利於公司在短期內進行其他投資。在完成收購後，領展的香港總資產比例會跌至74%，中國則下降至14.5%，而海外資產則上升至11%，這有利於整個房地產信託基金的分散投資佈局，亦為日後全球經濟放緩時，提供了一個風險相對較低的投資組合。

經過是次新加坡資產收購項目和供股集資事件後，領展的股息收益率會達至5.3%。雖然近期股價大跌，但整體估值收益率亦能維持2024年收益率預測的5.7%。大多數分析員都對此股票持樂觀評級，平均價格為每股63.2港元。

基於保守估計，2023年全年稅息折攤前利潤(EBITDA)可達85億港元，若以現在12倍的預測企業市值（EV）來計算，領展最少有超過10%的上升空間。如根據大行分析員的價格預測，則有超過20%的上升空間，建議投資者可以作中期部署。

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記者：李兆明
 

 

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港股 大行報告 股票 目標價 領展 供股 零售 領展房產基金（00823）

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