▲ 【螞蟻集團】螞蟻集團與深圳數據交易所簽合作框架協議 於數據交易等多方面合作

內媒報道，螞蟻集團周四與深圳數據交易所簽署合作框架協議，雙方將在數據要素市場建設、數據交易等多方面展開合作，共同探索數據價值。

根據協議，雙方擬共建共享高價值數據合作渠道，展開數據合規專項研究，並推進區塊鏈、隱私計算、人工智能（AI）等技術研究和互聯互通等方面合作，助力深數所建立穩定、高效、開放的平台能力，打造全流程數據交易的範式。

螞蟻集團資深副總裁兼數字科技事業群總裁蔣國飛表示，數字經濟是深圳經濟增長的主引擎，螞蟻將積極探索用數字技術促進數據協作與價值釋放的新模式，並與深圳數據交易所共同落實合作事項，為深圳與大灣區數字經濟發展作出更大貢獻。

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編輯：陳韻妍