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【網絡安全】ChatGPT付費帳戶需求增　專家籲小心交易盜用帳戶

科技 13:30 2023/04/21

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CPR自今年3月起就發現，網絡出現不少關於被盜用ChatGPT帳戶的討論和交易。（法新社）

近期ChatGPT的私隱問題引起公眾討論，其中意大利已禁止使用ChatGPT，而德國亦正考慮禁止使用。網安研究機構Check Point Research（CPR）表示，這些變化將使全球盜用ChatGPT帳戶的需求增加，特別是付費帳戶。

【Google AI】Alphabet重組AI研究部門　合併DeepMind及Google Brain團隊

由於ChatGPT具有地理圍欄（Geofencing）功能，可防止來自特定地區的用戶使用該平台，因此CPR自今年3月起就發現，網絡出現不少關於被盜用ChatGPT帳戶的討論和交易。

帳戶被盜  個資或用作不法用途

CPR表示，被盜用的帳戶儲有原有用戶的資料，當被網絡犯罪份子盜取後，即可取得當中的資料，包括個人資料、企業產品及流程等數據，這些內容均可被用作不法用途，更可使他們繞過Open AI的地理圍欄功能。

【ChatGPT威脅】ChatGPT引發版權危機　德國籲歐盟加快起草AI法規

為應對ChatGPT付費帳戶盜用加劇的情況，CPR呼籲公眾應對以下資訊提高警惕：

  • 已洩露和免費的ChatGPT帳戶身份認證
  • 已被盜用ChatGPT帳戶的相關交易
  • 暴力破解及繞過ChatGPT使用限制的工具—網絡犯罪份子可利用大量電郵地址及密碼，嘗試得出現有帳號和密碼的正確組合。
  • ChatGPT Accounts as a Service—聲稱可協助用戶開啟ChatGPT付費帳戶的服務，而大部份均會使用已被盜用的支付卡。

責任編輯：陳卓賢

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