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非裔演員飾埃及艷后 埃及律師起訴Netflix抹殺文化

環球社會熱點 11:28 2023/04/21

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串流平台Netflix早前公布新片《African Queens: Queen Cleopatra》選角，當中主角「埃及艷后」（Cleopatra）由英國非裔演員出演。埃及律師Mahmoud al-Semary周日（16日）當地入稟起訴Netflix，指其促進非洲中心思想，包括扭曲抹殺埃及文化及身份。

德週刊獨家專訪舒麥加？ 「車神」家人擬提告 【下一頁】

Mahmoud al-Semary要求在當地禁止Netflix，指劇集包含違反埃及媒體法的內容。但飾演該角色的演員Adele James則在社交平台Twitter上回應，指若對演員陣容感到不滿，就不要觀看劇集。

新片在埃及引來不少爭議，埃及考古學家Zahi Hawass表示，劇集選角完全錯誤，埃及艷后是希臘裔人士，即她是一名皮膚白皙的人，而非黑人。他更指，目前唯一已知的埃及黑人統治者是於公元前747年至公元前656年期間，統治當地的Kushite國王。

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Zahi Hawass批評，Netflix試圖透過傳播埃及文明起源於黑人的假象，欺騙事實而引起混亂。他亦呼籲埃及民眾，共同抵制Netflix。

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埃及艷后於公元前69年在亞歷山大港（Alexandria）出生，並於公元前51年接替父親托勒密十二世（Ptolemy XII）統治當地，直至公元前30年王國落入羅馬人手中，她於同年去世。其生母身份不明，部分歷史學家指她或有土著埃及人或非洲其他地方的血統。

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責任編輯：李俊儀

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