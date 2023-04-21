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【俄烏戰爭】俄戰機誤發炮 意外轟近烏邊境城市

環球政治 11:23 2023/04/21

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俄羅斯一架戰機被指在周四（20日）意外發射武器，襲擊接近烏克蘭邊境的城市別爾哥羅德（Belgorod），釀成火災及建築物受損，但據指事件中沒有人損失性命。

【俄烏戰爭】俄被指動員建北海情報網 偽裝民用船偵察 【下一頁】

聯合國關注美國監聽行為 否認古特雷斯對俄軟弱 【下一頁】

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）引述國防部，指一架蘇-34戰鬥機（Su-34）在飛越別爾哥羅德時，搭載的彈藥意外脫落。報道未有表明脫落的彈藥種類，但蘇-34戰鬥機為超音速轟炸機。

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國防部指市內部分建築物受損，表明已就事件展開調查。別爾哥羅德州長Vyacheslav Gladkov表示，市中心一條主要街道出現長20米的彈痕，事件導致兩名女子受傷，並宣布當地進入緊急狀態。

社交媒體流傳的影片及圖片可見，意外導致現場遍佈瓦礫，車輛被炸至反轉。自俄烏戰爭爆發，邊境別爾哥羅德地區成為烏軍轟炸對象之一，Gladkov今年曾透露自開戰後當地最少25人死於襲擊。

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責任編輯：吳漢培

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