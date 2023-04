【俄烏戰爭】俄戰機誤發炮 意外轟近烏邊境城市

俄羅斯一架戰機被指在周四(20日)意外發射武器,襲擊接近烏克蘭邊境的城市別爾哥羅德(Belgorod),釀成火災及建築物受損,但據指事件中沒有人損失性命。

俄羅斯官媒塔斯社(TASS)引述國防部,指一架蘇-34戰鬥機(Su-34)在飛越別爾哥羅德時,搭載的彈藥意外脫落。報道未有表明脫落的彈藥種類,但蘇-34戰鬥機為超音速轟炸機。

HERE WE GO 👀👀👀



Moment of the explosion in the center of Belgorod... pic.twitter.com/DlQxu6dteK