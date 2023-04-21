▲ 【滙豐HSBC】滙豐馬勵濤：料香港4年後成全球最大財富中心 未來有更多資金流入

HSBC滙豐 （00005） 財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）接受內媒採訪時表示，預計香港2027年將超過瑞士成為全球最大的財富中心，目前香港管理的資產規模已接近瑞士。

馬勵濤相信，隨著疫情影響逐步消退，未來會有更多資金流入香港。疫情期間內地入港的遊客數量有很大下降，現在已經強勢反彈，已首次突破單日10萬人次。所以認為香港將繼續保持增長勢頭，2027年將會成為全球最大的財富中心。

他提到，集團的戰略是多個財富中心的組合，包括香港、新加坡、瑞士、倫敦、紐約，這幾個都非常重要，但未來集團最大的財富中心還是在香港。

中國佔亞洲財富池總量近一半

他又指，在過去17年的時間內，中國國內個人金融財富總量增加近9倍（以美元計價），佔亞洲財富池總量的近一半，令人矚目。滙豐 短期內也非常看好2023年中國整體的發展，而集團 長期目標是希望成為在華最大、最好的外資銀行。

滙豐又預計到2025年，中國居民可投資資產將突破300萬億元，居民財富年均增長約8.5%。

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編輯：姚卓然