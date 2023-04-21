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【ChatGPT】ChatGPT日花70萬美元維持運作　OpenAI研發新芯片減成本

科技 11:23 2023/04/21

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SemiAnalysis的首席分析師 Dylan Patel向外媒《The Information》表示，此次營運成本計算基於GPT-3模型，估計大部分金錢用於維持ChatGPT伺服器的運作。

ChatGPT熱潮仍未減退，研發ChatGPT的公司OpenAI更推出GPT-4模型以提高其效能。惟半導體研究顧問SemiAnalysis指出，維持ChatGPT運作需每日花費70萬美元（約5,500萬港元），在新模型面世後，ChatGPT的營運成本應比以往更高。

SemiAnalysis的首席分析師 Dylan Patel向外媒《The Information》表示，此次營運成本計算基於GPT-3模型，估計大部分金錢用於維持ChatGPT伺服器的運作。

ChatGPT為大型語言模型，技術以「推理」方式回答用户問題，訓練成本原已十分高昂，需要投入數千萬美元。而SemiAnalysis另一份報告顯示，ChatGPT每周花在推斷上的成本已超出訓練成本，而且用户越多，使用量愈高，所用金錢則愈多。

【ChatGPT】香港首支生成式AI製作　音樂作品《First Love》面世

【ChatGPT威脅】ChatGPT引發版權危機　德國籲歐盟加快起草AI法規

開發新AI芯片望減低營運成本

據外媒《The Information》報道，OpenAI投資者Microsoft正在開發「Athena」人工智能（AI）芯片，目標為加快ChatGPT和GPT-4的發展速度，以及降低其營運成本。

芯片研發項目早在2019開始，但在Microsoft和OpenAI達成數萬美元的合作協議後，研究得以加速進行。模型被要求應用在Azure雲端伺服器上。Microsoft未有仔細披露芯片規格和細節，但已正進行內部測試，預計在明年大規模應用在Microsoft和OpenAI。

責任編輯：歐朗欣

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