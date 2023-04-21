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【TSLA】Tesla股價插水兼SpaceX火箭爆炸　馬斯克身家一夜間蒸發983億元

股市 10:53 2023/04/21

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【TSLA】Tesla股價插水兼SpaceX火箭爆炸　馬斯克身家一夜間蒸發983億元

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）周四遭受兩大打擊，繼Tesla（美：TSLA）首季業令人失望，周四股價大跌9.75%至162.99美元，其私人公司SpaceX發射的巨型新火箭Starship亦爆炸，導致馬斯克的身家於24小時內，大幅蒸發126億美元（約983億港元）。

馬斯克身家蒸發金額為今年來最大

據彭博億萬富翁指數顯示，馬斯克是次身家蒸發的金額，為今年來最大。馬斯克共1639億美元的財富中，以其持有Tesla股份及期權佔比最大，但基於SpaceX估值急速上升，其重要性亦不斷提高。

現時馬斯克排名全球富豪榜第二位，僅次於法國奢侈品商人Bernard Arnault。馬斯克受惠於Tesla今年股價反彈32%，其身家亦增加268億美元。

Tesla今日不斷減價，市場關注公司的盈利能力。馬斯克表示，難以評論Tesla毛利率的水平。對於SpaceX發射火箭失敗，他仍感謝員工的努力，並對計劃前景感樂觀。

相關文章：【TSLA】2700億狂掟特斯拉　股價重挫1成　券商憂繼續減價　集體下調目標價

相關文章：【宇宙旅行】SpaceX巨型火箭升空約4分鐘爆了　人類星際旅行仍要等

編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 富豪 馬斯克 Tesla SpaceX
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