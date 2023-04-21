【Google AI】Alphabet重組AI研究部門　合併DeepMind及Google Brain團隊

▲ Google DeepMind的行政總裁，會由DeepMind行政總裁Demis Hassabis擔任。（法新社）

Google母公司Alphabet在2014年收購人工智能（AI）企業DeepMind，Alphabet行政總裁Sundar Pichai表示，為加快AI研究進展，將會把旗下AI研究團隊Google Brain及DeepMind進行合併，成為單一AI部門「Google DeepMind」。

【ChatGPT威脅】ChatGPT引發版權危機 德國籲歐盟加快起草AI法規

DeepMind主要研究包括AlphaGo系統，它曾於2016年擊敗圍棋世界冠軍李世石；Google Brain則一直是負責把最新人工網絡技術應用至Google業務，例如翻譯、自主識別圖片，以及創建大型語言模型（LLM）等領域。

【Snapchat AI】Snapchat免費開放AI聊天機械人My AI 向用戶推薦AR濾鏡

Sundar Pichai形容，是次合併是確保AI可以大膽而負責任地發展，並讓Google擁有一個部門來幫助該公司以更安全、更負責任的方式開發更強大的系統。而Google DeepMind的行政總裁，則會由DeepMind行政總裁Demis Hassabis擔任。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：