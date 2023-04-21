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【Google AI】Alphabet重組AI研究部門　合併DeepMind及Google Brain團隊

科技 11:00 2023/04/21

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Google DeepMind的行政總裁，會由DeepMind行政總裁Demis Hassabis擔任。（法新社）

Google母公司Alphabet在2014年收購人工智能（AI）企業DeepMind，Alphabet行政總裁Sundar Pichai表示，為加快AI研究進展，將會把旗下AI研究團隊Google Brain及DeepMind進行合併，成為單一AI部門「Google DeepMind」。

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DeepMind主要研究包括AlphaGo系統，它曾於2016年擊敗圍棋世界冠軍李世石；Google Brain則一直是負責把最新人工網絡技術應用至Google業務，例如翻譯、自主識別圖片，以及創建大型語言模型（LLM）等領域。

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Sundar Pichai形容，是次合併是確保AI可以大膽而負責任地發展，並讓Google擁有一個部門來幫助該公司以更安全、更負責任的方式開發更強大的系統。而Google DeepMind的行政總裁，則會由DeepMind行政總裁Demis Hassabis擔任。

責任編輯：陳卓賢

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