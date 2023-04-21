▲ 【字節跳動】TikTok周受資：正採取措施隔離敏感的美國業務 務求中國潛在風險降低至「接近於零」

美國政界一直擔憂TikTok會引發國家安全問題，質疑該應用程式會受到中國政府影響或由其收集數據。字節跳動旗下TikTok首席執行官周受資周四表示，公司正在採取措施，杜絕總部位於北京的母公司獲取美國數據，並盡可能將中國潛在影響的風險降低至「接近於零」。



周受資指出，公司採取了措施來隔離敏感的美國業務並將美國用戶數據轉移到甲骨文的服務器上，這項名為Project Texas的行動讓甲骨文可以審查TikTok的源代碼，並為研究人員提供工具，研究運轉中的算法。

周受資表示，TikTok將用盡一切辦法以防止外國政府的窺探和宣傳行爲，並稱「有信心憑藉平台提供的透明度，可以令風險降低到盡可能低水平。」

已建數萬人團隊審查内容

與此同時，TikTok已在愛爾蘭建立一個由數萬名員工及機器人組成的團隊，負責審查和移除任何不正當、具有冒犯性的内容。他強調，TikTok在處理使用者發布冒犯性内容時，有明確的處理守則，高管一般不會有任何「臨時性決定」。

他又指，「有害問題」並不是TikTok獨有，其競爭對手，包括Meta（美：META）旗下Facebook和Instagram，以及Google母企Alphabet（美：GOOG）旗下YouTube，也面臨相關問題，但他強調TikTok會認真對待此事。

此外，提及TikTok的使用時長問題，周受資又指，「作爲一家公司，我們的目標並不是令用戶使用時長最大化。」相反，他表示，倘用戶使用時間過長，TikTok會主動建議使用者離開平台。

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記者：伍鍵文