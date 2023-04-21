  • 25°C
香港時間 : 2023421日 (週五) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【字節跳動】TikTok周受資：已建立一支數萬人團隊　負責審查和移除不良内容

股市 11:31 2023/04/21

分享：

分享：

【内容審查】TikTok 周受資：已建立一支數萬人團隊　審查和移除不良内容

字節跳動旗下TikTok首席執行官周受資周四表示，TikTok已在愛爾蘭建立一個由數萬名員工及機器人組成的團隊，負責審查和移除任何不正當、具有冒犯性的内容。周受資早前出席美國國會聽證會時，被指TikTok未能阻止冒犯性內容在平台上傳播。

他強調，TikTok在處理使用者發布冒犯性内容時，有明確的處理守則，高管一般不會有任何「臨時性決定」。他又指，「有害問題」並不是TikTok獨有，其競爭對手，包括Meta（美：META）旗下Facebook和Instagram，以及Google母企Alphabet（美：GOOG）旗下YouTube，也面臨相關問題，但他強調TikTok會認真對待此事。

此外，提及TikTok的使用時長問題，周受資又指，「作爲一家公司，我們的目標並不是令用戶使用時長最大化。」相反，他表示，倘用戶使用時間過長，TikTok會主動建議使用者離開平台。

周受資：確保用戶數據不會落入外國政府手中

美國政界一直擔憂TikTok會引發國家安全問題，指外國政府可能窺探美國公民或可能透過平台進行宣傳。

周受資表示，TikTok將用盡一切辦法以防止外國政府的窺探和宣傳行爲，並稱「有信心憑藉平台提供的透明度，可以令風險降低到盡可能低水平。」

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【TikTok母企】字節跳動以呎租120元進駐IFC一期　原租客為瑞士寶盛私銀

【字節跳動】美國佛羅里達州立大學禁用TikTok、微信及QQ

記者：伍鍵文

抖音 字節跳動 科技產品 科技戰 美國國會 美國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【螞蟻集團】螞蟻集團與深圳數據交易所簽合作框架協議　於數據交易等多方面合作

下一篇文章

【財經熱話】網傳寶寶樹「被炒」CFO徐翀持長劍攻入辦公室兼反鎖3天　公司回應：目前經營管理一切正常（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【HKBN】中移動據報否認有意競購香港寬頻　後者現跌2.7%（第二版）
【HKBN】中移動據報否認有意競購香港寬頻　後者現跌2.7%（第二版）
壽康集團早洩治療中國三期臨床試驗顯示患者耐受性良好
壽康集團早洩治療中國三期臨床試驗顯示患者耐受性良好
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【美國經濟數據】美國上周首領失業救濟金人數升至24.5萬　多過市場預期
【美國經濟數據】美國上周首領失業救濟金人數升至24.5萬　多過市場預期
【美股收市】儲局官員籲續加息 道指跌110點 Tesla挫近1成
【美股收市】儲局官員籲續加息 道指跌110點 Tesla挫近1成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款