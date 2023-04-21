【字節跳動】TikTok周受資：已建立一支數萬人團隊　負責審查和移除不良内容

▲ 【内容審查】TikTok 周受資：已建立一支數萬人團隊 審查和移除不良内容

字節跳動旗下TikTok首席執行官周受資周四表示，TikTok已在愛爾蘭建立一個由數萬名員工及機器人組成的團隊，負責審查和移除任何不正當、具有冒犯性的内容。周受資早前出席美國國會聽證會時，被指TikTok未能阻止冒犯性內容在平台上傳播。

他強調，TikTok在處理使用者發布冒犯性内容時，有明確的處理守則，高管一般不會有任何「臨時性決定」。他又指，「有害問題」並不是TikTok獨有，其競爭對手，包括Meta（美：META）旗下Facebook和Instagram，以及Google母企Alphabet（美：GOOG）旗下YouTube，也面臨相關問題，但他強調TikTok會認真對待此事。

此外，提及TikTok的使用時長問題，周受資又指，「作爲一家公司，我們的目標並不是令用戶使用時長最大化。」相反，他表示，倘用戶使用時間過長，TikTok會主動建議使用者離開平台。

周受資：確保用戶數據不會落入外國政府手中

美國政界一直擔憂TikTok會引發國家安全問題，指外國政府可能窺探美國公民或可能透過平台進行宣傳。

周受資表示，TikTok將用盡一切辦法以防止外國政府的窺探和宣傳行爲，並稱「有信心憑藉平台提供的透明度，可以令風險降低到盡可能低水平。」

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記者：伍鍵文