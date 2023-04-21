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【石Sir午市閒談】今日推介華潤醫療、中航科工　並分析受壓股海底撈

股市 12:30 2023/04/21

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恒生指數中午收報20267點，跌129點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介華潤醫療 （01515） 、中航科工 （02357） ，並分析受壓股海底撈 （06862） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3510288

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介華潤醫療、中航科工　並分析受壓股海底撈

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

 

《香港經濟日報集團》免責聲明 

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欄名 : 石Sir午市閒談

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