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拜登料下周公布參選 爭取連任美國總統

環球政治 10:33 2023/04/21

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美國總統拜登（Joe Biden）早已有傳打算參加2024年大選爭取連任，近日消息人士透露，拜登相信最快下周宣布參選，估計會在民主黨贊助人會議前正式公布。

拜登夫婦公布去年稅表 收入近452萬遜前年 【下一頁】

美國有線新興網絡（CNN）引述多名消息人士報稱，拜登幕僚及團隊正準備影片，估計最快在下周二（25日）正式宣布拜登參與來年的總統選舉。當日正好是拜登4年前公布參選2020年大選同日。

不過，正式公布日期仍未有最終決定，但民主黨資深官員表示，拜登出選心意已決，宣布只是時間問題。

美日第一夫人外交 岸田裕子偕吉爾種櫻花樹展現友誼 【下一頁】

另有消息人士指出，民主黨「金主」將在下周五（28日）舉行首個主要聚會，拜登相信會在此前公布角逐2024年總統。

拜登一名幕僚透露，今次爭取連任的競選總部相信會設於拜登家鄉﹑特拉華州維爾明頓（Wilmington），而非上次大選總部地點﹑賓夕法尼亞州費城（Philadelphia）。

【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

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責任編輯：吳漢培

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