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【中美關係】耶倫：若中美兩國全面脫勾　將破壞全球穩定　尋求與中國建立建設性和公平的經濟關係

宏觀解讀 10:10 2023/04/21

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【中美關係】耶倫：若中美兩國全面脫勾　將破壞全球穩定　尋求與中國建立建設性和公平的經濟關係

中美關係持續緊張，美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，美國及世界銀行幫助中國融入全球經濟，中國卻從市場改革，走向一個更由國家主導的方式，這種方式或會削弱鄰國及其他國家的利益，而且中國對美國及其盟友和夥伴亦採取更對抗性的態度，不僅在印度及太平洋地區，亦包括歐洲及其他地區，若中美兩國全面脫勾，將會破壞全球穩定。

中美只能通過公平的規則來競爭

耶倫指，全球兩大經濟體中國及美國只能通過公平的規則來競爭，若中美兩國的企業作良性競爭，經濟將會增長，生活水平也會提高，而且也會出現新的創新成果，但這種良性競爭，只有在對雙方都公平的情況下，才能持續下去。

「美國尋求與中國建立建設性和公平的經濟關係，但亦會保護美國的國家安全利益。」

中美關係明顯處於一個緊張時刻

耶倫認為，要推進開放、公平及以規則為基礎的全球經濟秩序，呼籲中國國家主席習近平在氣候變化及債務問題等全球問題上，作出承諾，而共同解決這些問題，有助促進中美兩國的國家利益。

「美國與中國的貿易活動，較加拿大及墨西哥以外的國家更多，美國企業在中國擁有擴泛業務，數百家中國公司在美國證交所上市。」耶倫承認，中美關係明顯處於一個緊張時刻，但她重申，計劃在「適當時機」訪問中國。

談及美國銀行業，耶倫指，美國銀行體系仍然穩健，美國政府會盡一切所能，保持美國金融體系為全球最強大及最安全的體系，而美國政府早前接管兩家地區性銀行的舉動，支撐了整個金融體系。

相關文章：【SVB】耶倫：中小型銀行存款外流緩和　不認同銀行體系存根本問題

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編輯：陳韻妍

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