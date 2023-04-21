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【中美角力】商湯插6%　拜登據報將下令　限制美國企業投資半導體、人工智能等中國經濟關鍵領域

股市 10:39 2023/04/21

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拜登據報將下令　限制美國企業投資半導體、人工智能等中國經濟關鍵領域

外電引述消息稱，美國總統拜登計劃在數周之内簽署行政命令，限制美國企業投資中國的部分關鍵領域，相關涵蓋的範疇包括半導體、人工智能（AI）和量子計算。受限制的投資模式，包括風險投資、私募投資、以某些形式的技術轉讓及合資企業，有關限制只適用於新投資，現有投資則不受限制。

AI股受創，商湯 （00020） 插6%，報2.56元，創一個月低。創新奇智 （02121） 跌4.4%。

報道稱，美國政府近兩年來一直討論限制美國企業在華投資的措施，並計劃在5月中旬於日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會前後採取行動。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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記者：伍鍵文

經濟 美股 中國 拜登
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