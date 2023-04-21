【中美角力】商湯、中芯挫11%　拜登據報將下令　限制美國企業投資中國經濟關鍵領域　外交部汪文斌：美方將經貿科技「武器化」

▲ 拜登據報將下令 限制美國企業投資半導體、人工智能等中國經濟關鍵領域

外電引述消息稱，美國總統拜登計劃在數周之内簽署行政命令，限制美國企業投資中國的部分關鍵領域，相關涵蓋的範疇包括半導體、人工智能（AI）和量子計算。受限制的投資模式，包括風險投資、私募投資、以某些形式的技術轉讓及合資企業，有關限制只適用於新投資，現有投資則不受限制。

AI股受創，商湯 （00020） 插11%，報2.42元，芯片股中芯國際 （00981） 跌10.7%，暫報22.85元。

報道稱，美國政府近兩年來一直討論限制美國企業在華投資的措施，並計劃在5月中旬於日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會前後採取行動。

外交部發言人汪文斌在例行記者會回應稱，美方慣於「打著國家安全幌子」，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，對盟國進行經濟脅迫。

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記者：伍鍵文