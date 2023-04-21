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【異動股】寶新金融曾飆60%　公司溢價約82%發8億新股　新加坡商人馬江浩入主

股市 09:48 2023/04/21

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【異動股】寶新金融曾飆60%　公司溢價約82%發8億新股　新加坡商人馬江浩入主

寶新金融 （01282） 昨日復牌後即易主。公司昨日收市後公布以每股0.281元發行合共8億股，較昨日收市價0.154元溢價約82.5%，估計淨籌為約2.25億元。該批股份發予獨立第三方兼新加坡商人馬江浩，並使其成為公司單一大股東，經交易完成後，馬江浩將持股29.85%。

寶新金融周五（21日）曾大升59.7%，高見0.246元，現升33%，報0.207元。截至上午9時39分，成交額暫錄238萬元。

公司擬將認購事項所得款項淨額的約90%用 作償還其未償還債務，餘額將用作公司一般營運資金。該批新股佔公司全部已發行股本約42.55%；及經擴大後已發行股本約29.85%。

寶新金融去年收入大跌69%至8.1億元，虧損5.5億元。

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編輯：姚卓然

港股 復牌 異動股 新加坡 寶新金融（01282）
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