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【港股市況】阿里巴巴跌2% 融創升14%、李寧升13% 恒指低開66點（不斷更新）
美股下跌，港股承接低開。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌1%，融創 （01918） 升逾14%，李寧 （02331） 升逾13%，恒指低開66點，開報20330點，科指跌0.7%，報4070點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：34】寶新金融 （01282） 逆市升逾3成，高見0.246元。寶新金融建議以每股0.281元發行8億股新股予獨立第三方兼商人馬江浩，成為單一最大股東，集資約2.3億元。每股作價比昨日收市價溢價約82.5%。
【09：32】港股開市後跌約150點，報20246點。
【09：24】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌1%，融創 （01918） 升逾14%，李寧 （02331） 升逾13%，恒指低開66點，開報20330點，科指跌0.7%，報4070點。
【內房危機】融創彈高近15% 境外債務重組方案已獲75%債權人支持
【體育用品股】李寧高開13% 首季同店銷售按年錄得高單位數下降 平台零售流水則有中單位數增長
【09：13】期指開報20304點，跌90點或0.4%。
【09：05】綠領控股 （00061） 今早復牌。
【08：58】恒指黑期跌74點，報20301點，道指期貨跌16點，報33893點。
【07：51】【業績｜旅遊股】復星旅遊文化首季利潤按年倍增 營業額增37%
【07：45】【Morning精點】瑞信大部分銀行家或遭裁走︱長情業主沽貨勁賺8880萬夠買10間太古城
【07：45】港股ADR收報20279點，跌117點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報56.4元，較港收市價高0.05元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報354.5元，較港收市價低2.5元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.02元，較港收市價低2.73元或3%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】Tesla（美：TSLA；特斯拉）首季業績令人失望，拖累科技股早段走低；加上美國經濟數據遜色，商業前景下滑，惟儲局官員籲續加息，美股反覆下滑。道指跌110點，報33786點；標指跌24點，報4129點；納指跌97點或0.8%，報12059點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】恐美國出招 夜期收市轉跌120點阿里美股低港3%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】中國宏橋、贛鋒鋰業、普拉達
責任編輯︰梁浩碩