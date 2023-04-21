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【港股市況】阿里巴巴跌逾3%　內房逆市升、融創彈9%　恒指早段跌近200點（不斷更新）

股市 10:08 2023/04/21

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港股市況不斷更新

美股下跌，港股承接低開。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌1%，融創 （01918） 升逾14%，李寧 （02331） 升逾13%，恒指低開66點，開報20330點，科指跌0.7%，報4070點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：07】中字股造好，中鐵 （00390） 升近4%，中鐵建 （01186） 升逾2%，中車 （01766） 升逾2%，齊齊破頂。

【10：04】李寧 （02331） 最新升逾4%，安踏 （02020） 升0.6%，特步 （01368） 升0.3%。

【09：56】中資電訊股向上，中移動 （00941） 轉升逾1%，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 亦升逾1%。

【09：54】大市跌幅收窄，最新跌近50點，報20348點，跌48點，科指跌1.2%，報4048點。

【09：50】【異動股】寶新金融曾飆60%　公司溢價約82%發8億新股　新加坡商人馬江浩入主

【09：44】Tesla（美︰TSLA）績後重挫一成，蔚來 （09866） 跌近4%，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跌1%。

【TSLA】2700億狂掟特斯拉　股價重挫1成　券商憂繼續減價　集體下調目標價

【09：40】三大中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 績後跌0.2%，中電信 （00728） 績後升0.5%，聯通 （00762） 暫無升跌。

【業績│電訊股】中移動首季EBITDA增長5%至799億元、純利升9.5%　移動業務ARPU增9.1%至47.9元

【業績｜電訊股】中電信首季多賺10.5%　移動業務ARPU錄45.8元人幣

【09：39】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 升逾1%，碧桂園 （02007） 升逾2%，龍湖 （00960） 升0.9%，融創 （01918） 升逾9%。

【09：37】李寧 （02331） 升幅收窄至逾2%，報59元，今早曾高見65元。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，大市早段跌近200點，報20210點，跌186點，科指跌1.3%，報4046點。

【09：34】寶新金融 （01282） 逆市升逾3成，高見0.246元。寶新金融建議以每股0.281元發行8億股新股予獨立第三方兼商人馬江浩，成為單一最大股東，集資約2.3億元。每股作價比昨日收市價溢價約82.5%。

【09：32】港股開市後跌約150點，報20246點。

【09：24】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌1%，融創 （01918） 升逾14%，李寧 （02331） 升逾13%，恒指低開66點，開報20330點，科指跌0.7%，報4070點。

【內房危機】融創彈高近15%　境外債務重組方案已獲75%債權人支持

【體育用品股】李寧高開13%　首季同店銷售按年錄得高單位數下降　平台零售流水則有中單位數增長

【09：13】期指開報20304點，跌90點或0.4%。

【09：05】綠領控股 （00061） 今早復牌。

【08：58】恒指黑期跌74點，報20301點，道指期貨跌16點，報33893點。

【07：51】【業績｜旅遊股】復星旅遊文化首季利潤按年倍增　營業額增37%

【07：45】【Morning精點】瑞信大部分銀行家或遭裁走︱長情業主沽貨勁賺8880萬夠買10間太古城

【07：45】港股ADR收報20279點，跌117點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報56.4元，較港收市價高0.05元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報354.5元，較港收市價低2.5元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.02元，較港收市價低2.73元或3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】Tesla（美：TSLA；特斯拉）首季業績令人失望，拖累科技股早段走低；加上美國經濟數據遜色，商業前景下滑，惟儲局官員籲續加息，美股反覆下滑。道指跌110點，報33786點；標指跌24點，報4129點；納指跌97點或0.8%，報12059點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】恐美國出招　夜期收市轉跌120點阿里美股低港3%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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