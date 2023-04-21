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【港股市況】阿里巴巴跌近4%、中芯國際跌半成、商湯跌8% 恒指午後跌逾200點（不斷更新）
中美關係緊張，港股半日跌逾百點。恒指低開66點，早段跌幅曾收窄至18點，其後走勢向下，恒指半日跌129點，報20267點，成交474.3億元，科指跌1.8%，報4024點。阿里巴巴 （09988） 跌3%，中芯國際 （00981） 跌逾5%，藍籌中表現最差。商湯 （00020） 跌近7%，李寧 （02331） 逆市升逾3%，暫為表現最好藍籌，融創 （01918） 升逾5%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【13：51】【周焯華案件】前德晉主席、安以軒老公陳榮煉涉澳門不法經營賭博案判囚14年
【13：16】【大股東減持】津上精密機床午後跌逾2% 控股股東減持5.9%股份 改善股份流通情況
【13：14】阿里巴巴 （09988） 跌近4%，低見88.15元，大市跌258點，報20138點。
【13：10】大市早段跌擴至200點，報20188點，跌208點，科指跌2.2%，報4009點。
【13：05】昨下挫的越秀地產 （00123） ，股價靠穩升0.2%，高見11.3元。
【13：00】港股午後初段跌約135點，報20261點，科指跌1.9%，報4021點。
【12：48】【業績｜內房股】中國海外宏洋首季經營溢利升35% 股價半日無升跌
【12：27】【業績｜基建股】中國建築國際首季盈利升17% 股價半日升近2%
【12：00】恒指半日跌129點，報20267點，成交474.3億元，科指跌1.8%，報4024點。阿里巴巴 （09988） 跌3%，中芯國際 （00981） 跌逾5%，藍籌中表現最差。商湯 （00020） 跌近7%，李寧 （02331） 逆市升逾3%，暫為表現最好藍籌，融創 （01918） 升逾5%。
【11：48】山東新華製藥股份 （00719） 升幅擴大至逾14%，高見7.3元。
【11：37】阿里巴巴 （09988） 最新跌幅再擴大至逾3%，報88.85元。
【螞蟻集團】螞蟻集團與深圳數據交易所簽合作框架協議 於數據交易等多方面合作
【11：30】內地股市半日向下，上證跌1.1%，深證跌1.5%，創業板指跌0.8%。
【11：29】大市最新跌165點，報20231點，科指跌2.2%，報4008點。
【11：28】中芯 （00981） 曾跌半成，低見24.25元。
【11：19】美團 （03690） 轉升0.1%，高見140.6元。
【11：12】三桶油靠穩，中石油 （00857） 升0.8%，中海油 （00883） 升0.5%，中石化 （00386） 升0.4%。
【11：03】【滙豐HSBC】滙豐馬勵濤：料香港4年後成全球最大財富中心 未來有更多資金流入
【10：58】商湯 （00020） 愈跌愈有，最新跌逾8%，低見2.49元。
【10：51】恒指最新跌91點，報20305點，科指跌1.5%，報4037點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 跌0.6%。
【10：51】IGG （00799） 股價破頂高見6.75元後，倒跌一成，低見5.92元。
【10：51】山東新華製藥股份 （00719） 逆市升逾11%，高見7.14元。山東新華製藥股份第一季度純利為1.5億人民幣，按年增長39.7%。
【10：47】中電信 （00728） 升幅至2%，高見4.43元。
【10：45】商湯 （00020） 跌幅擴大至逾6%，低見2.54元。
【10：29】長和 （00001） 逆市升逾2%，高見52.45元。此前報道指長和計劃出售其意大利網絡基礎設施組合的大部分股權。
【10：23】中芯國際 （00981） 破頂高見25.75元後，股價倒跌逾2%，低見24.75元。
【中美角力】拜登據報將下令 限制美國企業投資半導體、人工智能等中國經濟關鍵領域
【10：23】商湯 （00020） 跌4%，低見2.61元。
【10：07】中字股造好，中鐵 （00390） 升近4%，中鐵建 （01186） 升逾2%，中車 （01766） 升逾2%，齊齊破頂。
【10：04】李寧 （02331） 最新升逾4%，安踏 （02020） 升0.6%，特步 （01368） 升0.3%。
【09：56】中資電訊股向上，中移動 （00941） 轉升逾1%，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 亦升逾1%。
【09：54】大市跌幅收窄，最新跌近50點，報20348點，跌48點，科指跌1.2%，報4048點。
【09：50】【異動股】寶新金融曾飆60% 公司溢價約82%發8億新股 新加坡商人馬江浩入主
【09：44】Tesla（美︰TSLA）績後重挫一成，蔚來 （09866） 跌近4%，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跌1%。
【TSLA】2700億狂掟特斯拉 股價重挫1成 券商憂繼續減價 集體下調目標價
【09：40】三大中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 績後跌0.2%，中電信 （00728） 績後升0.5%，聯通 （00762） 暫無升跌。
【業績│電訊股】中移動首季EBITDA增長5%至799億元、純利升9.5% 移動業務ARPU增9.1%至47.9元
【業績｜電訊股】中電信首季多賺10.5% 移動業務ARPU錄45.8元人幣
【09：39】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 升逾1%，碧桂園 （02007） 升逾2%，龍湖 （00960） 升0.9%，融創 （01918） 升逾9%。
【09：37】李寧 （02331） 升幅收窄至逾2%，報59元，今早曾高見65元。
【09：36】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，大市早段跌近200點，報20210點，跌186點，科指跌1.3%，報4046點。
【09：34】寶新金融 （01282） 逆市升逾3成，高見0.246元。寶新金融建議以每股0.281元發行8億股新股予獨立第三方兼商人馬江浩，成為單一最大股東，集資約2.3億元。每股作價比昨日收市價溢價約82.5%。
【09：32】港股開市後跌約150點，報20246點。
【09：24】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌1%，融創 （01918） 升逾14%，李寧 （02331） 升逾13%，恒指低開66點，開報20330點，科指跌0.7%，報4070點。
【內房危機】融創彈高近15% 境外債務重組方案已獲75%債權人支持
【體育用品股】李寧高開13% 首季同店銷售按年錄得高單位數下降 平台零售流水則有中單位數增長
【09：13】期指開報20304點，跌90點或0.4%。
【09：05】綠領控股 （00061） 今早復牌。
【08：58】恒指黑期跌74點，報20301點，道指期貨跌16點，報33893點。
【07：51】【業績｜旅遊股】復星旅遊文化首季利潤按年倍增 營業額增37%
【07：45】【Morning精點】瑞信大部分銀行家或遭裁走︱長情業主沽貨勁賺8880萬夠買10間太古城
【07：45】港股ADR收報20279點，跌117點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報56.4元，較港收市價高0.05元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報354.5元，較港收市價低2.5元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.02元，較港收市價低2.73元或3%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】Tesla（美：TSLA；特斯拉）首季業績令人失望，拖累科技股早段走低；加上美國經濟數據遜色，商業前景下滑，惟儲局官員籲續加息，美股反覆下滑。道指跌110點，報33786點；標指跌24點，報4129點；納指跌97點或0.8%，報12059點。
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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】恐美國出招 夜期收市轉跌120點阿里美股低港3%（不斷更新）
【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項
責任編輯︰梁浩碩