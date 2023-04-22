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【恒指夜期+ADR】夜期收市跌20點　騰訊ADR低港1%（不斷更新）

股市 04:46 2023/04/22

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夜期收市跌20點，收報20009點，中概股指數跌幅收窄至1.8%，收報6650點，騰訊ADR低港股收市價1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
騰訊ADR 346.07 -0.9%
美團ADR 137.29 -0.3%
滙豐ADR 56.01 +0.1%
阿里巴巴美股 87.43 -0.6%

北水吸資近31億元 主力買指數ETF沽建行商湯

北水今日轉吸資30.6億元，資金主要吸納指數ETF。恒生國指ETF （02828） 及盈富基金 （02800） 分別錄得16.6及9.1億元淨流入，跌逾9%的中芯國際 （00981） 亦有2億元淨流入；淨流出方面，商湯 （00020） 及建行 （00939） 分別走資5.8及4.1億元。

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中芯國際跌逾9%、商湯挫11% 憂中美科技戰升溫、恒指跌321點

中美關係緊張，科技戰或升溫，港股跌逾300點，一度跌穿二萬點關口。恒指低開66點，早段跌幅曾收窄至18點，其後走勢向下，午後跌幅擴大，曾跌最多422點，低見19974點。恒指全日跌321點，收報20075點，成交1061億元。科指跌3.1%，報3969點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，中芯 （00981） 跌逾9%，商湯 （00020） 挫逾11%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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    +5

即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌20點，收報20009點

【22：34】夜期跌5點

【18：45】【業績】中興通訊首季純利按年升19%至26.4億人幣

【17：55】【體育用品股】中國動向全年Kappa零售流水跌中高單位數　門店全財年淨減158間

【17：15】【華晨1114】瀋陽市政府據報考慮入股華晨中國

【17：00】【業績︱車股】長汽首季純利急挫89.3%　僅錄1.7億人幣

【16：09】阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，中芯 （00981） 跌逾9%，商湯 （00020） 挫逾11%，恒指全日跌321點，收報20075點，一度跌穿20000點，成交1061億元。科指跌3.1%，報3969點。

【16：00】恒指U盤前跌353點，報20043點。

【15：47】中芯國際 （00981） 尾市挫逾11%，低見22.55元。

【15：35】商湯 （00020） 挫逾12%，低見2.38元，中芯國際 （00981） 跌逾8%，低見23.35元。

【15：14】恒指跌穿20000點，報19998點，跌398點。

【15：08】阿里巴巴 （00988） 尾市跌4%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%。

【15：04】港股跌約350點，報20045點，下試20000點關口支持。

【14：46】恒指最新跌300點，報20080點，跌316點。科指跌2.9%，報3979點。

【14：37】商湯 （00020） 跌幅擴大至一成，低見2.45元。中芯國際 （00981） 跌逾5%，低見24元。

【14：20】港股午後曾跌最多264點，低見20132點，最新跌201點，報20195點。

【13：51】【周焯華案件】前德晉主席、安以軒老公陳榮煉涉澳門不法經營賭博案判囚14年

【13：16】【大股東減持】津上精密機床午後跌逾2%　控股股東減持5.9%股份　改善股份流通情況

【13：14】阿里巴巴 （09988） 跌近4%，低見88.15元，大市跌258點，報20138點。

【13：10】大市早段跌擴至200點，報20188點，跌208點，科指跌2.2%，報4009點。

【13：05】昨下挫的越秀地產 （00123） ，股價靠穩升0.2%，高見11.3元。

【13：00】港股午後初段跌約135點，報20261點，科指跌1.9%，報4021點。

【12：48】【業績｜內房股】中國海外宏洋首季經營溢利升35%　股價半日無升跌

【12：27】【業績｜基建股】中國建築國際首季盈利升17%　股價半日升近2%

【12：00】恒指半日跌129點，報20267點，成交474.3億元，科指跌1.8%，報4024點。阿里巴巴 （09988） 跌3%，中芯國際 （00981） 跌逾5%，藍籌中表現最差。商湯 （00020） 跌近7%，李寧 （02331） 逆市升逾3%，暫為表現最好藍籌，融創 （01918） 升逾5%。

【11：48】山東新華製藥股份 （00719） 升幅擴大至逾14%，高見7.3元。

【11：37】阿里巴巴 （09988） 最新跌幅再擴大至逾3%，報88.85元。

【螞蟻集團】螞蟻集團與深圳數據交易所簽合作框架協議　於數據交易等多方面合作

【11：30】內地股市半日向下，上證跌1.1%，深證跌1.5%，創業板指跌0.8%。

【11：29】大市最新跌165點，報20231點，科指跌2.2%，報4008點。

【11：28】中芯 （00981） 曾跌半成，低見24.25元。

【11：19】美團 （03690） 轉升0.1%，高見140.6元。

【11：12】三桶油靠穩，中石油 （00857） 升0.8%，中海油 （00883） 升0.5%，中石化 （00386） 升0.4%。

【11：03】【滙豐HSBC】滙豐馬勵濤：料香港4年後成全球最大財富中心　未來有更多資金流入

【10：58】商湯 （00020） 愈跌愈有，最新跌逾8%，低見2.49元。

【10：51】恒指最新跌91點，報20305點，科指跌1.5%，報4037點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 跌0.6%。

【10：51】IGG （00799） 股價破頂高見6.75元後，倒跌一成，低見5.92元。

【10：51】山東新華製藥股份 （00719） 逆市升逾11%，高見7.14元。山東新華製藥股份第一季度純利為1.5億人民幣，按年增長39.7%。

【10：47】中電信 （00728） 升幅至2%，高見4.43元。

【10：45】商湯 （00020） 跌幅擴大至逾6%，低見2.54元。

【10：29】長和 （00001） 逆市升逾2%，高見52.45元。此前報道指長和計劃出售其意大利網絡基礎設施組合的大部分股權。

【10：23】中芯國際 （00981） 破頂高見25.75元後，股價倒跌逾2%，低見24.75元。

【中美角力】拜登據報將下令　限制美國企業投資半導體、人工智能等中國經濟關鍵領域

【10：23】商湯 （00020） 跌4%，低見2.61元。

【10：07】中字股造好，中鐵 （00390） 升近4%，中鐵建 （01186） 升逾2%，中車 （01766） 升逾2%，齊齊破頂。

【10：04】李寧 （02331） 最新升逾4%，安踏 （02020） 升0.6%，特步 （01368） 升0.3%。

【09：56】中資電訊股向上，中移動 （00941） 轉升逾1%，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 亦升逾1%。

【09：54】大市跌幅收窄，最新跌近50點，報20348點，跌48點，科指跌1.2%，報4048點。

【09：50】【異動股】寶新金融曾飆60%　公司溢價約82%發8億新股　新加坡商人馬江浩入主

【09：44】Tesla（美︰TSLA）績後重挫一成，蔚來 （09866） 跌近4%，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跌1%。

【TSLA】2700億狂掟特斯拉　股價重挫1成　券商憂繼續減價　集體下調目標價

【09：40】三大中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 績後跌0.2%，中電信 （00728） 績後升0.5%，聯通 （00762） 暫無升跌。

【業績│電訊股】中移動首季EBITDA增長5%至799億元、純利升9.5%　移動業務ARPU增9.1%至47.9元

【業績｜電訊股】中電信首季多賺10.5%　移動業務ARPU錄45.8元人幣

【09：39】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 升逾1%，碧桂園 （02007） 升逾2%，龍湖 （00960） 升0.9%，融創 （01918） 升逾9%。

【09：37】李寧 （02331） 升幅收窄至逾2%，報59元，今早曾高見65元。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，大市早段跌近200點，報20210點，跌186點，科指跌1.3%，報4046點。

【09：34】寶新金融 （01282） 逆市升逾3成，高見0.246元。寶新金融建議以每股0.281元發行8億股新股予獨立第三方兼商人馬江浩，成為單一最大股東，集資約2.3億元。每股作價比昨日收市價溢價約82.5%。

【09：32】港股開市後跌約150點，報20246點。

【09：24】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌1%，融創 （01918） 升逾14%，李寧 （02331） 升逾13%，恒指低開66點，開報20330點，科指跌0.7%，報4070點。

【內房危機】融創彈高近15%　境外債務重組方案已獲75%債權人支持

【體育用品股】李寧高開13%　首季同店銷售按年錄得高單位數下降　平台零售流水則有中單位數增長

【09：13】期指開報20304點，跌90點或0.4%。

【09：05】綠領控股 （00061） 今早復牌。

【08：58】恒指黑期跌74點，報20301點，道指期貨跌16點，報33893點。

【07：51】【業績｜旅遊股】復星旅遊文化首季利潤按年倍增　營業額增37%

【07：45】【Morning精點】瑞信大部分銀行家或遭裁走︱長情業主沽貨勁賺8880萬夠買10間太古城

【07：45】港股ADR收報20279點，跌117點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報56.4元，較港收市價高0.05元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報354.5元，較港收市價低2.5元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.02元，較港收市價低2.73元或3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】Tesla（美：TSLA；特斯拉）首季業績令人失望，拖累科技股早段走低；加上美國經濟數據遜色，商業前景下滑，惟儲局官員籲續加息，美股反覆下滑。道指跌110點，報33786點；標指跌24點，報4129點；納指跌97點或0.8%，報12059點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】恐美國出招　夜期收市轉跌120點阿里美股低港3%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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