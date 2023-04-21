▲ 【瑞信危機】瑞信AT1債券減記案面臨訴訟 債券持有人入稟法院要求索償

瑞信在瑞士政府介入下賣盤予瑞銀，同時將160億瑞士法郎（約1,401億港元）AT1（額外一級資本）債券全額減記，導致部分投資者損手，而同時有投資者選擇入稟法院，要求索償。

瑞士行政法院發言人周四表示，已收到4份與瑞信額外一級資本（AT1）債券減記有關的起訴，但拒絕就原告身份或訴訟訴求提供詳細資料。

由瑞士政府作為中間人、安排推動瑞銀收購瑞信案達成後，原本價值約170億美元的債券被全額減記。但自上月達成協議以來，律師事務所Quinn Emanuel Urquhart＆Sullivan和Pallas Partners一直在召集心存不滿的債券持有人。

債券持有人指，他們受到了不公平待遇，並指出在債券被減記前一天，一條法律被修改。減記AT1債券的舉動也違背了股票持有人首先蒙受損失的一般慣例，按照協議，瑞信的股票持有人獲得了30億美元。

不過，瑞士金融市場監管局（Finma）為AT1債券減記的決定辯護，稱允許減記的條款寫在了募集說明書中。

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編輯：姚卓然