▲ 【美股焦點︱UCAR】中概股優品車首掛大升逾6倍 今年美股上市首日表現最好公司

中概股優品車（U Power 美︰UCAR）在美國首日上市曾飆升逾11倍，並因股價波動而觸發至少22次熔斷。優品車股價收報43.18美元，升6.2倍，盤後回吐20%，報34.5美元。

優品車首次公開募股定價為6美元，掛牌後曾升至75美元，最終收報43.18美元，成為今年美股上市首日表現最好的公司。

電動汽車電池交換技術開發商優品車於2013年成立，總部設在上海。公司指自創業之初就立志於開拓新能源汽車商業化應用，並從中發現換電和無人換電，是商用電動汽車持續補能，降低成本，提高運營效率的解決方式。

優品車首次公開發行241.7萬股普通股，預計公司集資總額約1450萬美元。優品車稱，所得款項淨額將用於開發和營銷旗下智能換電技術UOTTA驅動的電動車、製造和開發UOTTA驅動的電池換電站、開發和升級 UOTTA技術，以及作營運資金用途。

【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（上）專家盤點必要注意事項

【TSLA】2700億狂掟特斯拉 股價重挫1成 券商憂繼續減價 集體下調目標價

責任編輯︰梁浩碩