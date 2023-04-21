【裁員潮︱Facebook母企】Meta朱克伯格︰將放慢招聘　不排除未來進一步裁員

▲ 【裁員潮︱Meta】朱克伯格︰將放慢招聘 不排除未來進一步裁員

Facebook母企Meta（美︰META）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，不排除未來裁員的可能性，又表示招聘速度將不會像去年底裁員前那麼快。

Meta完成最新一輪裁員後，朱克伯格表示最近的裁員影響約4000名員工，主要為技術部門。自去年11月以來，Meta已表示將裁員2.1萬人，佔員工總數的近四分之一。

Meta將填補空缺的職位，但就增聘人手的淨增長而言，朱克伯格表示從現在開始不應期望年增長率超過1至2%。

朱克伯格表示，預計5月完成今年的大部分裁員，但指很難預測2024、2025年及打後會發生甚麼事。

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責任編輯︰梁浩碩