▲ 【儲局官員】梅斯特暗示支持再次加息 關注信貸收緊影響

美國克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特（Loretta Mester）暗示支持再次加息以壓低通脹，同時表示有必要關注近期可能受抑制的信貸和銀行業壓力。

梅斯特出席演講時預計，今年貨幣政策將需要進一步進入限制性區域，聯邦基金利率升至5%以上，實際聯邦基金利率在一段時間內保持在正值區域。至於聯邦基金利率從現在開始到底需要提高多少，以及政策需要保持限制性的時間長短，她指，這將取決於經濟和金融的發展。

她又指，「我們更接近於緊縮進程的終點而非起點，進一步緊縮所需程度將取決於經濟和金融發展以及我們貨幣政策目標的進展。

矽谷銀行上個月的倒閉並引發的市場動盪，與聯儲局其他官員一樣，梅斯特也認為，這種壓力可能導致銀行收緊信貸渠道，也可能會放慢支出和增長。

梅斯特指出，當局將需要繼續評估這些對信貸狀況的影響程度和持續時間，以幫助聯儲局調整未來貨幣政策的適當路徑。這與收緊貨幣政策的方向一致，亦是謹慎的做法。

梅斯特今年在利率決策上沒有投票權。

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編輯：姚卓然