▲ 【業績｜旅遊股】復星旅遊文化首季利潤按年倍增 營業額增37%

復星旅遊文化 （01992） 公布，得益於核心業務全面成長，集團首季度未經審計歸屬於母公司股東的利潤按年倍增。按不變滙率計，度假村、三亞亞特蘭蒂斯、度假資產管理中心的運營及其他旅遊休閑服務的營業額按年增長37.2%，至約58.9億元人民幣。

期內，受惠歐非中東及美洲市場持續增長及亞太區的強勁復甦，休閒度假服務提供商Club Med未經審計的淨利潤較2022年及2019年同期均錄得大幅改善，營業額50億元人民幣，按年增長約44.2%，較2019年同期增長21.8%。容納能力按年增約19.7%，並已恢復至2019年同期的約99.4%。全球平均入住率達68.9%，按年增約6.8個百分點，及較2019年同期相差1.5個百分點。平均每日床位價格為約1941.6元人民幣，較2022年同期及2019年同期分別增約9.3%及30.6%。

三亞亞特蘭蒂斯營業額達5.3億元人民幣，按年增約38.7%。三亞亞特蘭蒂斯訪客約180百萬人次，增長約61.9%。客房平均每日房價達約2570.8元人民幣，減少9.9%。

截至4月8日，Club Med錄得的截至6月30日止6個月的累計預訂量按一致匯率計，以住宿、旅遊及服務（BV STS）的營業額表示，按年增加約34.2%，較2019年增加約24.9%。

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責任編輯︰梁浩碩