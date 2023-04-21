【內房危機】融創彈高近15%　境外債務重組方案已獲75%債權人支持

▲ 融創：境外債務重組方案已獲75%債權人支持

融創中國 （01918） 的境外債務重組方案有新進展。融創發公告指，佔現有債務超過75%的持有人已遞交加入重組支持協議的函件。

融創周五（21日）彈高14.6%，報2.04元。融創服務 （01516） 亦升6.2%，報3.23元。

融創指，由於若干債權人需要更多時間完成加入重組支持協議的內部程序，應要求與建議， 將同意費截止日期由4月20日至5月4日日下午5時。

有市場人士指，得到75%以上的債權人支持，不僅意味著本次重組已經板上釘釘，也說明了廣大債權人對於融創未來可持續經營的認可，後續只待法庭程序完成，方案便可正式落地執行。

一般而言，債務重組方案需要得到75%債權人的同意才能通過法庭程序實施重組計劃。

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編輯：袁諾曦