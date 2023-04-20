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【TSLA】券商憂特斯拉產品繼續減價　集體下調股份目標價

股市 22:39 2023/04/20

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Tesla（特斯拉；美︰TSLA）公布首季業績，純利按年跌24%至25.1億美元，市場最關心的毛利率亦按年大跌近9.8個百分點至19.3%，按季亦跌近4.5個百分點。Tesla股價開市曾跌逾8%，失守170美元關，低見165美元。券商均對特斯拉未來利潤率下跌感到憂慮，並下調對股份的目標價。

Tesla首季利潤率跌至11.4%，縱使低於市場預期約12.2%，但仍遠高於通用汽車（6.6%）及福特（4%）兩大競爭對手。

花旗指Tesla首季利潤率證明減價行動並未達到預期效果，連同最近第二季的降價，或會抑制市場短期情緒。該行料集團第二季汽車毛利率繼續受壓，又提到公司為達成今年銷量目標，或需要進一步降價，令利潤率可能變得更疲弱。將股份目標價由192美元下調至175美元，評級為「中性」。

高盛指特斯拉業績未有提及需求放緩，反而關注同業車企利潤率，將此視為集團的成本優勢，近期接連降價就在向行業競爭者施壓。下調今年及未來2年每股盈利預測，主要由於平均售價和汽車毛利率下降。對股份目標價則由210美元下調至185美元。

摩根士丹利指業績表現將進一步引發市場對於Tesla汽車降價是否正確戰略的爭論，表示該行繼續看好集團前景，投資者要對中短期的利潤率波動保持耐性。維持對股份「增持」評級，目標價220美元。

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編輯：葉志偉

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