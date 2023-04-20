進取業主不減反加　新港城三房反價至788萬易手

中原地產馬鞍山天宇海分行分區營業經理陳鴻霆表示，近日市場氣氛正面，不少買家見樓價正上揚希望加快入市。馬鞍山新港城本月暫錄8宗成交，包括B座中層05室，實用面積568平方呎，3房間隔，開價約780萬元，其後反價至以788萬元易手，實用平均呎價13873元。

中原陳鴻霆指，新買家為用家，原業主於2000年以250萬元購入單位，持貨23年，賬面獲利約538萬元離場，單位期內升值約2.2倍。

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對於樓市，雷霆認為通關後一二手價量俱升，美息有機會比預期早回落，而且近期歐美銀行風波不斷，導致投資市場動盪，使市民察覺投資磚頭比較穩陣，有助樓市發展。

新地代理總經理胡致遠稱，發展商將於明天起開放示範單位，然後周六正式開始收票，視乎市場情況，最快下周展開銷售。單位價單提供23伙一房、86伙兩房及14伙三房戶，總值近10億元，扣除最高15%折扣，折實價介乎437.24萬至1,114.68萬元，折實呎價約13,518至19,321元。入場單位為漾景閣第5B座2樓A1室，實用面積297平方呎，價單定價514.4萬元，呎價17,320元，折實售價約437.24萬，折實呎價約14,722元。

University Hill首批單位折實平均呎價16,288元。據中原地產資料，同區屋苑中，雲滙4月二手成交平均呎價約16,589元、海日灣約16,455元、逸瓏灣約15,418元、朗濤則約15,152元，可見是次University Hill首批均價貼近二手。

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